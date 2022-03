Loudoun Wineries Take 16 Gold Medals at Governor’s Cup 

Twenty Loudoun wineries took more than 100 medals during this year’s Governor’s Cup competition. The Barns at Hamilton Station led the pack with four of the 16 gold medals awarded to 10 local wineries.

Those 16 gold-medal wines are in the running to be included among the top 12 selected for the Governor’s Case and to be this year’s Governor’s Cup winner. This year judges evaluated more than 600 wines from over 100 Virginia wineries. The top winners will be announced March 24 in Richmond.

This year’s medalists from Loudoun are:

50 West Vineyards: Gold, 2019 Ashby Gap

868 Estate Vineyards: Gold, 2019 Vidal Blanc Passito; Silver, 2020 Meritage, 2019 Meritage Reserve, 2020 Cabernet Franc, 2020 Petit Verdot; Bronze, 2019 Merlot.

Bluemont Vineyard: Silver, 2020 Viognier, 2019 Ascent, 2020 Reserve Viognier, 2019 Summit.

Boxwood Estate Winery: Silver, 2020 Rosé, 2019 Reserve, 2020 Sauvignon Gris, 2019 Sauvignon Blanc, 2019 Topiary.

Bozzo Family Vineyards: Gold, 2019 Sei What?; Silver, 2020 Lisa, 2019 Timmy.

Breaux Vineyards: Gold, 2020 Sauvignon Blanc, 2019 Nebbiolo; Silver, 2020 Chardonnay Reserve, 2019 Petit Verdot, 2019 Merlot, 2019 The Quarter, 2020 Viognier, 2019 Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, 2019 Merlot Reserve, 2019 Meritage, 2019 Cabernet Sauvignon Reserve, 2017 Merlot;

Cana Vineyards and Winery of Middleburg: Gold: 2019 Unitè Reserve, 2019 LeMariage; Silver, 2020 Albariño, 2019 Malbec, 2020 Chardonnay, Petit Verdot, Cabernet Franc;

Doukénie Winery: Silver, 2020 Sauvignon Blanc, Barrel Select Chardonnay, 2016 Dionysus, 2019 Zeus, 2019 Petit Verdot, 2020 Viognier

Fabbioli Cellars: Silver, 2020 Chambourcin, 2017 Tannat, 2020 Petit Manseng, 2020 Chardonnay

Greenhill Winery & Vineyards: Silver, 2019 Merlot, 2019 Tannat, 2019 Philosophy, 2019 Cabernet Franc, 2019 Eternity; Bronze, 2019 Petit Verdot.

Hillsborough Winery, Brewery & Vineyard: Silver, 2019 Onyx.

Maggie Malick Wine Caves: Gold, 2019 Tempranillo, 2020 Albariño; Silver, 2019 TNT, 2019 Fortissimo, 2019 Tannat, 2019 Malbec.

Sunset Hills Vineyard: Silver, 2020 Viognier, 2020 Chardonnay Shenandoah Springs Vineyard, 2020 Chardonnay, 2019 Mosaic, 2020 Cabernet Franc, 2020 Merlot.

The Barns at Hamilton Station Vineyards: Gold, 2019 Petit Manseng, 2017 Meritage, 2019 Meritage, 2020 Cascina; Silver, 2019 Cabernet Franc, 2020 Malbec, 2019 Cascina, 2019 Malbec, 2019 Merlot, 2019 Petit Verdot Estate, 2019 Petit Verdot, 2019 Cabernet Sauvignon, Chardonnay.

The Vineyards & Winery at Lost Creek: Gold, 2019 Allure; Silver 2019 Genesis,2017 Allure, 2019 Cabernet Franc, 2020 Viognier, 2019 Trinity.

Three Creeks Winery: Silver, 2019 Sur-Lie Viognier, 2019 Petit Verdot, 2019 Cabernet Sauvignon, 2019 Sur-Lie Chardonnay, 2019 Cabernet Franc, 2019 Melange Rouge.

The Wine Reserve at Waterford: Gold, 2019 Steel Magnolia; Silver, 2019 Plot Twist, 2019 Traveling Show.

Walsh Family Wine: Silver, 2019 Twin Notch, 2019 Russ Mountain Merlot, 2019 Bethany Ridge Tannat, 2020 Viognier, 2019 Merlot, 2019 Fieldstone

Willowcroft Farm Vineyards: Gold, 2019 Riesling Muscat-Ottonel; Silver, 2019 Assemblage Select, 2020 Albariño

Zephaniah Farm Vineyard: Silver, 2017 Steamship White, 2019 Friendship, 2017 Three Captains Red, 2017 Cabernet Franc; Bronze, 2018 Steamship White